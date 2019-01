Alércio Dias culpa o PT por processo de improbidade se arrastar durante 20 anos

O diretor-presidente do Acreprevidência, Alércio Dias, 76 anos, divulgou em sua página no facebook uma nota afirmando que sua vida “é limpa”, se referindo a reportagem do ac24horas que traz detalhes do processo de improbidade administrativa em que ele foi condenado quando exercia o cargo do secretário de educação no governo Orleir Cameli, tio do atual governador Gladson Cameli, que lhe nomeou na última sexta-feira, 4, para o Instituto Previdenciário.

Tentando justificar a ação de improbidade, Alércio tratou de culpar os governos do PT, que segundo ele, “agiram diretamente e também nas sombras para fazer este assunto se arrastar”.

Porém, Dias confirma que existe “de fato uma ação que tramita na 1ª Vara de Rio Branco referente a compra de 2 FIAT UNO, há mais de 20 anos, que continuo contraditando, na qual a Acrevelimda vendeu para a Educação, recebeu e não entregou os veículos”.

Alércio afirmou que apenas cumpria determinação do Governo, “mas no mesmo dia que fiz o pagamento e fiquei sabendo que o Governo já havia pago, tentei sob todas as formas cancelar o cheque do Banacre, através de várias correspondências trocadas. O Tribunal de Justiça reconhece, por unanimidade, que não pratiquei dolo ou má fé. Tudo isso está no processo que continuo discutindo’.

Outro ponto que Alércio nega é sobre seu afastamento da Eletroacre por suspeita de corrupção. “Em outra parte, essa notícia de hoje é tão maldosa que diz que fui afastado da Eletroacre, quando na verdade fui eleito Deputado Federal em 1982 e imediatamente abri mão da prerrogativa de foro (naquela época o Deputado só era processado se desse autorização)”, explica.

Ainda seu esclarecimento, Dias afirma que “vocês verão, daqui a pouco, a montanha de crimes praticados pelo bando que assaltou o Acre durante 20 anos. Esses bandidos pagarão o justo preço pela perseguição que fizeram a mim e a muitas outras pessoas. Obrigado”, finalizou.