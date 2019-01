Acre é o 19º em emissões de gases

Quadros do artista Bab Franca estão expostos até o próximo dia 12 no Café da Toinha, em frente ao Mercado do Bosque. A exposição do artista cearense radicado em Rio Branco apresenta mais de 20 quadros com a colorida temática temática da floresta amazônica, uma marca do pintor.

Luiz Carlos de Farias Franca, mais conhecido como Bab Franca, nasceu em 13 de julho de 1955, em Juazeiro do Norte, Ceará. Com 1 ano de idade veio para o Acre, onde passou toda sua infância. Nos anos 70 começou sua carreira artística, após enviar para o Salão Nacional de Brasília 5 obras experimentais e todas serem selecionadas. A partir daí, fez muitas exposições coletivas no Brasil e no Exterior. Foi ele quem criou o grande mural em mosaico às margens do Rio Acre, vizinho à moderna passarela Joaquim Macedo, na capital acreana e também o mural em mosaico da Usina de Artes João Donato.