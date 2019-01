Prefeita explica escuridão na BR-364: parceria com DNIT sofreu com campanha eleitoral

A prefeita Socorro Neri apresentou neste domingo, 6, em reposta a um morador de Rio Branco, explicações sobre a atuação da prefeitura de Rio Branco no restabelecimento da iluminação pública da BR-364, no trecho que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.

“Na condição de prefeita tenho buscado restabelecer a iluminação do que chamamos de estrada para o aeroporto. Com esse objetivo, tratei com o diretor nacional de infraestrutura do DNIT, que tem o mesmo entendimento nosso de que a responsabilidade pelo restabelecimento é do referido órgão e o pagamento da conta de consumo de energia é do Município que recebe a Cosip (um imposto para manutenção da iluminação pública). Entretanto, como estávamos em período eleitoral não foi possível avançarmos nessa parceria”, disse a prefeita.

Ela lembra que estão sendo feito estudos tentando outras soluções, inclusive, do município fazer com recursos próprios utilizando placas fotovoltaicas e led, de modo a evitar oneração da conta de consumo mas falta dinheiro para isso. “Ainda não conseguimos viabilizar a solução financeira. Mas retomaremos os esforços, dado que restabelecer a iluminação pública na estrada do aeroporto e iniciar um processo de melhoria da eficiência da iluminação pública em toda a cidade, é meta a ser buscada neste 2019”, afirma, lembrando que a arrecadação da conta Cosip não é suficiente para realizar tudo o que é necessário.