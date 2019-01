Polícia Militar aumenta efetivo nas ruas para conter criminosos

As ações da Polícia Militar do Acre continuam, desencadeadas desde o dia 03 de janeiro, já começam a apresentar resultados. Com aumento de efetivo nas ruas, e também de viaturas policiais, os bairros da Capital e interior estão sendo vasculhados pelos militares.

Sob o comando do Cel. Mário Cesar, empossado no dia 02 passado, a estratégia de atuação dos militares mudou totalmente: as rondas aumentaram, e a prevenção de crimes passou a ser o foco da instituição. Tanto em Rio Branco, como as cidades do interior do Acre.

Segundo apurou o ac24horas, pontos mais perigosos das cidades acreanas estão recebendo mais homens para o reforço da segurança, são os chamados “hotpots” [pontos quentes – em português], áreas que exigem uma ação mais enérgica por parte das forças de segurança.

O policiamento é direcionado de forma técnica e estratégica, com agentes sempre direcionados sobre como devem agir em determinados momentos. E as investidas têm ocorrido em vias principais e até nas adjacentes, como as vias sem ou ruas de maior dificuldade de acesso.

Segundo o comandante da corporação, Cel. Mário Cesar, as rondas têm como objetivo identificar infratores e evitar que, nas ruas, cometam crimes, tirando-os de circulação e causando tranquilidade às pessoas.

