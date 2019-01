História não contada: birra de fazendeiro produziu a curva mais fatal de Rio Branco

Alércio Dias, pecuarista e ex-secretário de Educação do Acre, está confirmado como novo presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre, o Acreprevidência. Sua nomeação está no Diário Oficial desta sexta-feira, 4. O governador Gladson Cameli também oficializou a advogada Odicleia Câmara da Costa como presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). No dia 19 do mês passado, quando abordado pela reportagem de ac24horas, a indicação de Dias havia sido negada pelo chefe da casa civil de Gladson.

Sistematicamente abandonada no governo de Sebastião Viana, a Funtac deverá voltar-se à tecnologia da informação no mandato de Odicleia. O também advogado Carlos Gabriel da Costa Garcez é o presidente do Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAIS), incorporado à estrutura do desenvolvimento social do governo de Gladson Cameli.