Camelôs apoiam fim do horário corrido na OCA da capital: mais vendas no Calçadão

O Sindicato dos Camelôs e Comerciantes do Calçadão emitiu nota apoiando a mudança no horário de atendimento dos órgãos públicos do Acre acreditando que o expediente até às 18 horas trará mais movimento ao comercio de Rio Branco, especialmente na região do Calçadão da Benjamim Constant. O Sincafe avalia que o expediente da OCA afeta diretamente o fluxo de pessoas no Centro de Rio Branco, principalmente no Calçadão.

“A OCA é um órgão de extrema importância no Centro da cidade, por ter um público diário acessando os serviços e com isso o comércio passa a ter movimentos de vendas tanto no ramo de vestuário, calçados, serviços, alimentação e outros”, informa o sindicato em nota.

Alegando necessidade de fazer o Estado economizar, o ex-governador Sebastião Viana determinou horário corrido na OCA, que passou a funcionar até às 14h30. O governador Gladson Cameli acabou na última sexta-feira, 4, com o horário corrido em todas as repartições públicas.