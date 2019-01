Sobrevivente de explosão no Hospital do Juruá está na UTI, mas não corre risco de morte

A vítima sobrevivente da explosão ocorrida nas dependências do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na última sexta-feira, dia 04, Maria da Conceição, esposa do técnico morto no acidente, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele não corre risco de vida.

Segundo apurou o ac24horas, na manhã deste sábado, Maria foi avisada sobre a morte do esposo e está em estado de choque. Marcelo Silva, de 44 anos, e o estagiário do hospital, Erisson Guedes, de 17 anos, não resistiram ao impacto da explosão e morreram no local.

Como contou o portal na tarde de sexta-feira, a explosão ocorreu numa ala de manutenção de equipamentos. No local estavam as três vítimas. Nenhum paciente foi ferido durante o acidente e Marcelo estava consertando um aparelho de ar-condicionado quando o compressor do equipamento explodiu.