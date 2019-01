Prefeitura faz operação emergencial na Via Chico Mendes, principal corredor viário do Segundo Distrito e de nossa Capital

Lília Camargo/Secom

Fotos: Evandro Derze/Secom

Os três maiores presídios do Acre foram alvos de uma megaoperação das polícias contra o crime organizado, nas primeiras horas desta sexta-feira, 4. Revistas nas celas apreenderam farta quantidade de celulares, estoques, bebidas alcoólicas e entorpecentes nas penitenciárias Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no complexo penitenciário Manoel Nery, de Cruzeiro do Sul, e no complexo prisional do Quinari, em Senador Guiomard.

As ações são parte de um planejamento coordenado pela nova gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública, cujo objetivo maior é prevenir, desarticular e combater o crime organizado, dentro e fora dos presídios estaduais.

Segundo o diretor presidente do Instituto de Administração Penitenciária, o Iapen, Lucas Bolzoni, em Rio Branco, a operação concentrou esforços no pavilhão “A”, do Francisco de Oliveira Conde, onde estão alojados integrantes de uma organização criminosa com maior grau de perigo dentro da penitenciária. Para se ter ideia do problema, num espaço onde caberiam somente 190 detentos, existem hoje 700 presos.

“Trata-se de uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública com o objetivo de resgatar a sensação de segurança e evitando que presos tenham qualquer tipo de contato com o meio externo, provocando crimes ou tentando até mesmo fugir do sistema penitenciário”, afirmou Bolzoni.

Participaram da revista policiais militares, civis em cumprimento de mandados, homens do Corpo de Bombeiros, do Canil da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Especiais, o Bope, e os próprios agentes penitenciários.