Homem cai em poço de 7 metros e é resgatado pelos Bombeiros, no Bujari

O processo seletivo do Instituto Federal do Acre (Ifac), com 1,2 mil vagas abertas para cursos técnicos, teve o período de inscrições prorrogado até o próximo dia 11 de janeiro. As vagas são para as unidades da Capital e interior do estado.

Na modalidade integrado estão sendo ofertados cursos nas áreas de Administração, Agricultura, Agropecuária, Biotecnologia, Edificação, Finanças, Informática, Informática para Internet, Meio Ambiente e Redes de Computadores.

Já para os técnicos subsequentes, as vagas nas áreas de Administração, Agroecologia, Recursos Pesqueiros, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Tradução e Interpretação de Libras e Zootecnia.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Processo Seletivo pelo link: https://web.ifac.edu.br/processoseletivo. Feito isso, deverá preencher o formulário com dados pessoais e também informar as notas/médias das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que estão presentes no histórico escolar.