Governo recua e retira tenente-coronel do comando do CB/AC

Em 2018, os usuários do Google no Acre tanto buscaram informações sobre o Primeiro Comando da Capital, o PCC, quanto acerca do Comando Vermelho. O PCC obteve o maior interesse, com 52% das buscas, e Comando Vermelho veio na sequência com 38%. O Bonde dos 13, facção nativa, apresentou poucas buscas no Acre -10% do total registrado pelo Google Trends nos últimos doze meses. De outro lado, procura por Bonde dos 13 também foi registrada em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, o que mostra que o interesse por notícias e dados da organização se expande pelo País.

As facções criminosas no Brasil se dividem em nacionais, regionais e locais. As facções nacionais PCC, CV e FDN mantêm rotas de importação e exportação e abastecem as facções regionais e locais com armas e drogas- no caso do Acre o grupo mais notório, segundo o noticiário, é o Bonde dos 13. Os números do Trends 2018 confirmam a previsão da pesquisadora Camila Nunes Dias de que a hegemonia da facção paulista, o PCC, nas prisões se refletiria nas ruas, afinal imagem é tudo – e isso se reflete no midiatismo da ocorrência. Só no Acre, são mais de 1,4 mil quilômetros de fronteira com Bolívia e Peru, países produtores de cocaína.

“Antes, quem matava e quem morria no Acre eram conhecidos. Eram brigas de bar, bebedeira, traição, crimes de ímpeto. Agora, não mais. São mais casos de execução, com requinte de crueldade. É facção criminosa matando facção rival. É lamentável o que está ocorrendo”, relatou, em 2018, o promotor Rodrigo Curti em entrevista à BBC. Um ano depois dessa declaração, a situação não é muito diferente -as execuções pouco diminuíram.

A boa notícia -se é que há uma -é que, de acordo com levantamento do portal FacçãoPCC1533 as buscas no Acre são irrelevantes no contexto nacional, o que dá a entender que há pouco acreano interessado nas carnificinas ou na vida

dessas organizações macabras. “Os estados do Acre, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins, devido à baixa taxa de acesso à rede, não tiveram relevância na pontuação, por isso

ficaram de fora da listagem”, informa Rícard Wagner Rizzi, autor do artigo “Google Trends 2108 e a facção PCC 1533”.