Sites e provedores do governo continuam fora do ar; polícia investiga o caso

As páginas oficiais do governo do Acre na rede mundial de computadores continuam fora do ar. Já se passaram mais de 24 horas desde que o problema foi registrado. Páginas como as do Diário Oficial do Estado estão inacessíveis.

Na manhã de ontem, a assessoria de imprensa do governo tinha informado que o problema ocorreu devido a um furto de duas baterias que alimentam os equipamentos do Data Center da Secretaria de Ciência e Tecnologia , que fica no interior do Palácio das Secretarias.

Também houve o corte dos fios que ligam os equipamentos à rede de energia. De acordo com o governo, não foi registrado, até o momento, perda de dados do sistema.

A Polícia Civil investiga o caso. A previsão era a de que até as 13h de quinta-feira (3) os serviços fossem restabelecidos. Nas primeiras horas desta sexta-feira (4), porém, o problema persistia.