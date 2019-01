Prefeitura prepara escolas para volta às aulas

Enquanto dura o recesso escolar, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Educação (SEME), ultima os preparativos para a volta às aulas. Reformas, manutenção das instalações e organização do trabalho pedagógico são algumas das ações para receber bem os mais de 25 mil alunos que devem ingressar nas unidades da rede de Rio Branco em 2019.

Nesta sexta-feira, 4, o secretário de Educação, Márcio Batista vistoriou a obra de ampliação da escola de Educação Infantil Menino Jesus. Viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado Raimundo Angelim, o projeto prevê construção de brinquedoteca, laboratório de informática e adequação de banheiros e vestiário. Acompanhado de técnicos das áreas de obras, gestão e finanças, Márcio Batista acompanhou detalhes da execução da obra e conferiu todas a demandas para o reinício do ano letivo na unidade.

O ano letivo de 2019 está em processo avançado de preparação. As matrículas para os alunos que permaneceriam nas unidades iniciaram em dezembro. Neste mês de janeiro foi aberto calendários de matrículas para alunos novos. “Estamos agora acompanhando de perto as obras manutenção, reformas, bem como a definição do quadro de professores e funcionários, cuidando de todos os detalhes para começar o ano letivo de 2019 com a mesma qualidade de ambiência, infraestrutura e conforto para receber as crianças que acessarão as unidades escolares da rede municipal”, destaca o secretário de Educação, Márcio Batista.

Para a diretora da unidade Adalvani Pinheiro, a ampliação vai garantir melhor atendimento ás crianças. “Estamos muito felizes com a ampliação pra gente receber melhor nossas crianças com uma brinquedoteca e um espaço bem organizado, limpo, bem ambientado, as crianças vão amar.

Inaugurada no ano 1949, a escola Menino Jesus já recebeu duas grandes reformas. Atualmente, a unidade atende 356 crianças de 4 a 5 anos.

O trabalho pedagógico

Da escola Menino Jesus, a equipe da Seme seguiu para a creche Francisca Maia, onde a equipe gestora também cuida dos detalhes para reiniciar as atividades em 2019. Para além do cuidado com os espaços físicos, a organização do trabalho pedagógico visa a garantia da oferta de uma educação de qualidade social no município de Rio Branco. “A primeira formação do ano já está marcada e vai envolver toda a equipe. É importante que todos saibam as particularidades do período de adaptação, por exemplo. Já temos agendada também a reunião com pais para que eles possam conhecer a rotina, como funciona a acolhida. Aqui como em todas as unidades do Município, os pais são nossos amigos, parceiros, e maior prioridade do nosso trabalho é o atendimento de qualidade para as nossas crianças”, lembra da diretora da creche, Nara Mafalda.