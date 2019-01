Petrobras reduz pelo segundo dia seguido preço da gasolina nas refinarias

O abastecimento de água potável está suspenso no município de Sena Madureira, no interior do Acre, desde a quinta-feira, dia 03. A motivação é a falta de produtos para o tratamento do líquido que é capturado no Rio Iaco e Igarapé Cafezal. O serviço é realizado pelo Departamento Estadual de Água, Pavimentação e Saneamento (Depasa).

Segundo apurou o ac24horas, os materiais estão sendo adquiridos em São Paulo para serem transportados ao Acre. A previsão do Depasa de Sena Madureira é que na tarde de hoje, mesmo que de forma paulatina.

Nos bairros da cidade a reclamação dos consumidores é constante. “Aqui não cai água há mais de uma semana. Está um caos total”, comentou a moradora Raimunda Vale, do Bairro da Pista.

Além das captações principais que estão instaladas no Rio Iaco e no Cafezal, o Depasa também conta com uma miniestação de tratamento de água na comunidade Boca do Caeté. A situação ainda não tem data para ser resolvida.