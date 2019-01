Cilindro explode e mata dois no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul

Uma explosão foi registrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na manhã desta sexta-feira, dia 04. As informações, ainda desencontradas, apontam, extraoficialmente, que duas pessoas morreram devido à explosão.

O acidente, segundo apurou o ac24horas, ocorreu em uma das alas de suporte da unidade de saúde. O Hospital Regional do Juruá é administrado pela Associação Nossa Senhora da Saúde, mas recebe recursos públicos para o efetivo funcionamento.

O secretário adjunto de Saúde de Cruzeiro do Sul, Roberto Holanda, confirmou o acidente por telefone, e garantiu que toda a assistência está sendo dada aos feridos. Ainda não se sabe exatamente o que causou a explosão.

“São dois óbitos dentro do hospital, mas nós estamos aqui, ajudando, colaborando para dar essa assistência. Tudo ainda vai passar por uma perícia, e nós estamos aguardando primeiro esse momento de auxílio”, afirma o secretário.

Vídeo enviado ao portal, narrado por um internauta, mostra a movimentação do lado de fora do hospital. Uma ambulância foi encaminhada ao hospital, e a equipe de socorro auxiliou os funcionários do hospital no atendimento aos pacientes que ficaram nervosos com o fato.

As vítimas fatais são o técnico em manutenção de ar-condicionado, Marcelo da Conceição, e um menor aprendiz, identificado como Herisson Guedes. O Hospital ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Veja o vídeo: