Temperatura em Rio Branco deve variar entre 29 e 31ºC nesta quinta-feira (03)

De acordo com dados divulgados pelo portal de notícias da Rede Globo, G1, a gestão municipal de Rio Branco é a segunda no ranking das capitais do país que mais cumpriu promessas em dois anos de administração. O levantamento realizado pelo G1 avaliou o cumprimento dos Planos de Governos (2017 a 2020) de 26 capitais.

Segundo as informações apuradas pelo portal, da 54 promessas que constam do Plano de Governo registrado por Marcus Alexandre e Socorro Neri na Justiça Eleitoral durante a campanha de 2016, 26 já foram cumpridas integralmente, representando 48,15%. O que coloca a gestão da capital do Acre à frente de cidades como Florianópolis (45,16%) e Campo Grande (46,67%), perdendo apenas para Porto Alegre (56,25%), em relação às promessas de campanhas executadas pelas gestões municipais. Em Rio Branco, os dados mostram ainda que das promessas feitas, 10 foram cumpridas em parte, pois ainda estão em andamento. As propostas ainda não cumpridas somam 18, e conforme Planejamento Estratégico da administração municipal, devem ser concluídas nos próximos dois anos de gestão.

Entre os compromissos realizados na gestão de Marcus Alexandre e Socorro Neri estão a pavimentação do Ramal São João, a construção de pontes e galerias interligando bairros Calafate e Laélia Alcântara, Aroeira e Ilson Ribeiro, Via Verde e Calafate, Boa União e Glória, Baixada da Habitasa e Morada do Sol, Tucumã e Jardim Primavera; criação do programa Bolsa-Estágio; criação de aplicativo para celulares com programação cultural; implantação do Centro de Referência da Pessoa Idosa, bem como a construção de seis novas unidades de saúde.

Com relação às promessas cumpridas em parte, aquelas que estão em andamento, o portal destacou a urbanização e implantação do binário nas ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais, urbanização das ruas Isaura Parente e Nações Unidas e a duplicação de 7 vias estruturantes: Getúlio Vargas, Rua João XXIII, Estrada das Placas, Estrada da Floresta, Estrada Jarbas Passarinho, da Sobral e Corredor Campo Grande.

“Tive a satisfação de vir somar à equipe de um bom timoneiro, o Marcus Alexandre, antecedido também por outro grande comandante, Raimundo Angelim, que nos entregou uma casa bem organizada. Com determinação, esforço, e apoiados por uma equipe de excelência, perseveramos na missão de dar continuidade a esse trabalho, buscando sempre o bem coletivo e a construção de uma Rio Branco inclusiva com mais oportunidade para todos”, destaca a prefeita Socorro Neri.