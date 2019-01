Sites do governo amanhecem fora do ar

O processo seletivo do Instituto Federal do Acre (Ifac), com 1200 vagas abertas para cursos técnicos, podem ser feitas até o próximo dia 04 de janeiro. As vagas são para as unidades da Capital e interior do estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site da instituição (https://web.ifac.edu.br/processoseletivo/).

São ofertados alguns cursos, entre eles de administração, agricultura, agropecuária, biotecnologia, edificação, finanças, informática, informática para internet, meio ambiente e redes de computadores. Todos na modalidade Integrado.

No técnico subsequente, os cursos são: administração, agroecologia, recursos pesqueiros, segurança do trabalho, serviços jurídicos, tradução e interpretação de libras e zootecnia. Para técnico integrada, são 700 vagas.

Detalhes sobre as inscrições

Após acessar o site do Processo Seletivo do Ifac, além de fornecer os dados pessoais, no ato da inscrição, os candidatos deverão informar também as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que estão presentes no histórico escolar. Conforme edital, através do sistema de inscrição será calculada uma média geral, com base nas informações fornecidas pelos candidatos, que resultará na classificação para o processo seletivo.

De acordo com cronograma, o resultado preliminar da seletiva será divulgado no dia 08 de janeiro de 2019. Já a lista final dos candidatos aprovados será divulgada no dia 11 de janeiro de 2019, juntamente com a convocação para matrícula dos alunos aprovados em primeira chamada.