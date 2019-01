Sesc/Acre abre temporada de lazer para crianças de Rio Branco; vagas limitadas

Quem disse que Rio Branco não tem entretenimento para as crianças nas férias escolares? O Projeto Brincando nas Férias, do Sesc, está organizando uma extensão programação para o público infantil (faixa etária dos 5 aos 11 anos) no período de 21 de janeiro a 1º de fevereiro sempre no horário da manhã. As inscrições estão abertas até 18 de janeiro de 2019. Vagas limitadas.

“O Projeto Brincando nas Férias acontece no Centro de Atividades do Sesc Bosque, uma área ampla que conta com uma equipe totalmente capacitada para atender as crianças”, informa a organização do evento. As crianças vão se divertir à beça com atividades recreativas, banhos de piscina, brincadeiras tradicionais, jogos de mesas, atividades esportivas (futebol, voleibol, handebol, basquetebol, futsal); atividades culturais, histórias em quadrinhos e Produção de vídeos, contamento de histórias, jogos teatrais; atividades de saúde com jogos de quiz e gincanas. Informações: (68) 3302 1050 e 3302 2920.