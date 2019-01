Senadora Mailza Gomes se reúne com ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

No primeiro dia de mandato, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) foi recebida pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em seu gabinete no Palácio do Planalto. A visita de cortesia teve como objetivo saudar o novo governo e garantir que sejam viabilizados recursos para o estado do Acre.

O Acre foi o estado que o presidente Bolsonaro teve o melhor desempenho no segundo turno, totalizando 77% dos votos válidos. Mailza explicou que por isso a esperança e a expectativa dos acreanos é alta. De acordo com senadora, o novo governo precisa promover a retomada do crescimento, reequilibrar as contas públicas e gerar empregos.

“Nós temos uma expectativa enorme no presidente Bolsonaro e meu intuito é junto com o governo levar desenvolvimento para nosso estado e país aprovando as reformas necessárias para o bem de nossa gente. Temos esperança que novos tempos virão”, destacou a senadora. Em breve uma nova agenda será realizada no Palácio do Planalto com toda a bancada federal do Acre e o governador do estado Gladson Cameli.