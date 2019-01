Prefeita Socorro Neri assume presidência da Amac na próxima segunda-feira (7)

Homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar abateram um bandido que estava tocando o terror no ramal do Arco-Íris, no município de Rodrigues Alves, distante 625 km da capital Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 3.

Com a chegada do COE, o homem iniciou uma série de disparos de arma de fogo contra a guarnição que revidou, e acabou matando o meliante. Um policial acabou ficando ferido durante a ação com um tiro na perna, mas não corre risco de morte. Ele foi encaminhado ao Hospital do Juruá para os devido atendimento.

O corpo do homem ainda não identificado foi resgatado pelo IML e encaminhado para Cruzeiro do Sul.