Ataque a equipamentos no Palácio das Secretarias deixa governo sem internet

Um ataque ocorrido entre o fim da noite de ontem e o início desta quinta-feira (3) aos equipamentos do sistema de informações, é a causa para os sites e provedores do governo do Acre estarem fora do ar. Entre os danos houve o furto das baterias que alimentam o sistema, cuja sede física fica na Secretaria de Ciência e Tecnologia, no Palácio das Secretarias, região central da capital.

De acordo com a secretária Silvânia Pinheiro (Comunicação), as investigações pela Polícia Civil já foram iniciadas, com a realização de perícias. No prédio também está a Secretaria de Segurança Pública e a de Gestão Administrativa (SGA).

Mais informações serão repassadas ao longo do dia.