Agenda de Gladson Cameli prevê visitas a secretarias e reuniões internas

Os sites do governo do Acre, com o domínio ac.gov, amanheceram nesta quinta-feira, 3, inacessíveis para os usuários. Páginas como as do Diário Oficial e do próprio governo que disponibilizam vários serviços, estavam fora do ar até as 7h:30. Procurada, a assessoria de imprensa informou que está em contato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, responsável pelo sistema, para saber o que tem provocado o transtorno.