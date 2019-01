Socorro Neri troca Macedo por Rigaud nas Finanças e Forneck por Anastácio no RBTrans

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), resolveu fazer mudanças significativas em sua administração a partir deste ano, antes mesmo de sair de férias. De acordo com apuração de ac24horas, a gestora da capital resolveu tirar Marcelo Castro Macedo, da Secretaria de Finanças, e Gabriel Cunha Forneck, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS.

Macedo, que é Gestor de Políticas Públicas de carreira do Estado, foi eleito vereador de Rio Branco pelo PT em 2012, mas ficou licenciado do cargo de parlamentar no primeiro mandato de Marcus Alexandre Viana, para exercer a função de secretário de finanças desde fevereiro de 2015 e até então nunca havia deixado a pasta financeira da prefeitura. Em seu lugar, Neri escolheu o procurador Edson Rigaud, que foi diretor da Emurb e também foi o responsável técnico pela elaboração da Reforma Administrativa aprovada na Câmara de Rio Branco. Mesmo sendo trocado do cargo, Macedo será aproveitado por Neri como Diretor do RBPrevidência, por ter se consolidado ao longo dos anos como perfil técnico.

No lugar do petista Gabriel Forneck, que já foi vereador de Rio Branco, e atuou como auxiliar de Planejamento na gestão do então governador Jorge Viana e foi secretário da Juventude na primeira gestão do prefeito Raimundo Angelim, a prefeita resolveu escolher Nélio Anastácio de Oliveira, que foi Superintendente do RBTrans no primeiro mandato de Marcus Alexandre e é funcionário de carreira da Prefeitura. Ainda não se sabe se Forneck será aproveitado na gestão de Socorro Neri.

O ac24horas tentou falar por telefone com a prefeita Socorro Neri, por meio de sua assessoria, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria. Marcelo Macedo, Gabriel Forneck e Nélio Anastácio não atenderam as ligações. O único que atendeu as chamadas foi o procurador Edson Rigaud. Ele afirmou a reportagem que não tem nada a declarar sobre a sua ida para pasta de finanças, mas fez questão de rasgar elogios a Marcelo Macedo. “Não tenho nada a declarar quanto a este assunto, acho que só a Prefeita pode falar sobre eventuais adequações de seu secretariado. Queria registrar, entretanto, que a Secretaria de Finanças tem um excelente Secretário, Marcelo além de um extraordinário profissional é um grande ser humano. Sem dúvida nenhuma é um dos melhores quadros que temos na Prefeitura”, disse.