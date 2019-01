Presidente da Câmara de Rio Branco assume prefeitura interinamente

O governador Gladson Cameli fez um discurso no qual prometeu transformar o Acre numa nova fronteira do desenvolvimento econômico e assegurou, numa fala direcionada a jornalistas, a plena liberdade de expressão no trabalho da imprensa durante os quatro anos de mandato.

“Esse é o tempo do Acre livre, sem perseguições. Um governo feito pelo povo e para o povo”, disse.

Numa referência ao seu tio Orleir Cameli, Gladson afirmou que o ex-governador foi injustiçado e vítima de ataques da disputa política do poder pelo poder.

“Orleir Cameli, tantas vezes injustiçado, incompreendido, atacado e perseguido por aqueles que a história desmascarou. Essa briga do poder pelo poder, além de atingir meu tio, também vitimou milhares de trabalhadores que sofrem com a falta de emprego”, afirmou.

O novo ocupante do Palácio Rio Branco ainda prometeu um novo tempo para o Acre, no qual as políticas de governo será realizadas independente das diferenças partidárias.

“A história nos mostrou que a política feita com o tempero da revanche separa o povo dos políticos e não será esse o caminho que o Acre irá traçar a partir de agora”.

Ao contrário de seu discurso de diplomação no último dia 19, o governador evitou fazer críticas à situação na qual recebe as finanças do estado, mas assumiu para si a responsabilidade pela solução dos problemas.

“Nessa luta, a partir de agora, a responsabilidade é minha. Mas sei que não conseguirei sem a ajuda de todos vocês.”

Emocionado e em discurso conciliador, Gladson pede apoio do Parlamento

Minutos antes, durante a posse oficial na Assembléia Legislativa do Acre, Gladson fez um discurso emocionado e conciliafor. Ele pediu o apoio dos deputados para enfrentar os desafios de sua gestão pelos próximos quatro anos.

Em um tom mais audacioso, o novo governador deu garantias de que durante sua passagem pelo Palácio Rio Branco não haverá falcatruas, hoje um dos principais anseios da sociedade acreana.

O discurso após a posse pela Assembleia Legislativa durou pouco mais de oito minutos. O governador disse que passará a olhar para cada um dos 24 deputados estaduais não por suas filiações partidárias, mas pelas suas representatividades ante a sociedade acreana.

A cerimônia foi encerrada com o coral da Aleac cantou o hino de Cruzeiro do Sul, terra natal do governador.

Após a solenidade no Parlamento, agora o Gladson Cameli segue para receber a faixa governamental em frente ao Palácio Rio Branco, onde uma grande multidão espera pelo evento.

