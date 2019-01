Moradores da Custódio Freire cobram iluminação na BR-364

Na noite da última segunda-feira, um veículo saiu da pista e invadiu a área de uma casa na Vila Custódio Freire, na estrada do aeroporto em Rio Branco. A residência pertence ao motorista Valdo Negreiros, que estava em casa com a família.

O acidente, segundo Valdo, teria sido evitado caso a iluminação ao longo da rodovia tivesse funcionando. Ele contou que há semanas o trecho está as escuras, o que prejudica motoristas e pedestres.

“São mais de três quilômetros ás escuras. Os carros se aproximam e o motorista não vê a rotatória. Dai, na tentativa de desviar, muitos acabam perdendo o controle do veículo e saem da pista causando acidentes como aconteceu na minha casa. Essa escuridão favorece ainda a ação de uma gangue que tem feito várias vítimas aqui na comunidade”, denuncia o morador.

A Vila Custódio Freire está localizada há 5 km do perímetro urbano de Rio Branco, nas proximidades do aeroporto internacional.

A responsabilidade pela manutenção da iluminação pública no trecho é do Departamento Nacional de Infra Estrutura e Transporte, o DNIT, mas apesar das tentativas, ninguém atendeu as ligações feitas na manhã desta quarta-feira.