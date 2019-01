Único oposicionista na posse, Jenilson Leite deseja “sucesso” ao novo governo

Itamir Alisson Neves de Lima, Inspetor Especial da Polícia Civil do Estado do Acre e, atualmente, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Norte, fez publicação em sua página do Facebook, de Nota de Repudio contestando artigo escrito pelo jornalista Joaquim de Carvalho, reproduzido pelo site ac24horas.

NOTA DE REPÚDIO

Venho a público repudiar e expressar minha indignação pela matéria veiculada no site ac24horas, intitulada “Atrás de todo traficante, tem um homem de farda”, escrita pelo jornalista Joaquim de Carvalho, na manhã deste domingo 30/12/2018.

A matéria traz fatos ocorridos recentemente no meio policial e tenta de forma tendenciosa e manipuladora comparar a realidade de estados que possuem históricas diferenças e que, nem de longe, possuem a mesma condução do combate ao crime.

O jornalista repercute uma conversa dele com policial do estado de São Paulo que fez graves acusações sobre a conduta de policiais daquele estado e, embora nunca tenha levado a matéria investigativa até o final, traz o tema como se fosse a realidade do Acre e vilipendia a honra dos bravos homens e mulheres que fazem a segurança pública de nosso estado, principalmente, quando escreve frases como: “O tenente Farias não é um ponto fora curva. Ele é quase uma regra (…)”. Sem citar que o referido jornalista, utilizando seu direito de expressão, já julgou e condenou o tenente do Bope, que hora é investigado.

Estou certo, senhor Joaquim de Carvalho, que assim como toda profissão, existem maus policiais civis e militares, assim como ocorre no jornalismo, advocacia, medicina, ministério público, judiciário etc, mas abordar um fato isolado como regra é desrespeitoso, irresponsável e uma tremenda falta de profissionalismo de sua parte que desmerece o reconhecimento de nossas instituições policiais como das mais honestas do Brasil.

Certamente já precisou ou de certo irá precisar dos serviços policiais e verificará que a realidade não é como você à apresenta. Da mesma forma, estou certo que conhece bons profissionais, pais de família, excelentes homens e mulheres que compõem a segurança pública do Acre e sua matéria infeliz e deselegante acaba por maculá-los diante da sociedade e espero que junto com isso tenha maculado também sua própria credibilidade.

Temos nossos desafios, trabalhamos no limite de nossas possibilidades, ultrapassando muitas vezes o que nos é requerido legalmente em ações, atribuições e carga horária. Arriscamos nossas vidas até para entregar uma simples intimação ou para registrar uma ocorrência e vossas palavras, embora revolte e indigne, não ofuscarão nossos valores, princípios e serviços prestados à sociedade acreana que clama e merece uma segurança pública de qualidade e que sempre poderá contar conosco.

Espero que Vossa Senhoria, também, tenha serviços prestados à sociedade e não seja concentrado apenas em matérias vazias de concretude, amadoras em execução e maldosas de conteúdo.

Itamir Alisson Neves de Lima – Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Norte e Inspetor Especial da Polícia Civil do Estado do Acre.