Solino nega ter o bilhete premiado da Mega da Virada e diz ter medo de noticia falsa

O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, que administra um grupo no Facebook intitulado Orakulo do Arauto, deu uma entrevista exclusiva ao ac24horas, para falar sobre as previsões de 2018 no campo da política, econômico e social do Estado.

Sobre desastres naturais, Arauto afirma que uma grande enchente atingirá o Estado através de mudanças climáticas no Peru, que causará enchentes nas cidades de Santa Rosa e Manuel Urbano. Ele afirma que 13 mil pessoas serão atingidas pelas águas. O vidente lembra ainda que no início de dezembro já havia alertado que Santa Rosa sofrerá influências de um terremoto no Peru, que trará sérias consequências ao moradores da região.

Já na área econômica, segundo o Vidente, o Acre passará por uma importante transformação, por meio da descoberta de um fóssil de dinossauro que fará com que venha verbas para o museu de paleontologia que atrairá o turismo global, mudando a economia local.

No campo político, Valter afirma que a gestão do novo governador eleito nos próximo 4 anos será marcada por três ótimos anos e “um complicado com conflitos gerais”. Outro ponto enfatizado, é o fato de ataques das facções e rebeliões continuarem e até aumentando em nível nacional.

Já na área do entretenimento, Valter faz uma revelação curiosa. Ele afirma que a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, vai engravidar de um menino “pois vi a postagem futura no ac24horas”.

Sobre questões espirituais, Valter afirma que o caso João de Deus, acusado de centenas de estupros, terá um efeito dominó. “Muitos espiritualistas serão investigados. Pastores, Médiuns, Profetas, Videntes e Cartomante”, revela. Arauto destaca que 2019 será “o ano da correção e do juízo”.

Valter Arauto tem milhares de seguidores na internet. Ele já previu tremor de terra no Acre (2015) e também alertou previamente sobre a queda do avião da Chapecoense (2016).

Confira na íntegra um vídeo enviado por Valter ao ac24horas: