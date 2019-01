Pai e filho entregarão faixa de governador a Gladson Cameli a partir das 19h30

A cerimônia de posse do novo governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) deve iniciar a partir das 17h com o Ato constitucional na Assembleia Legislativa, onde o presidente da Casa, deputado Ney Amorim, empossa o novo chefe do Palácio Rio Branco.

A cerimônia deve se prosseguir com uma vasta programação que vai do Cortejo da Comitiva por Tropas Militares até as escadarias do Palácio e até mesmo com a finalização de uma mega-show do cantor acreano Luan Lima, cantando os grandes sucessos do sertanejo e forró, a partir das 21 horas.

De acordo com o roteiro repassado pela cerimonial do novo governo, a festa popular deve durar até às 23 horas.