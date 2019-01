Nascida no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, Bebê da Virada de 2019 é menina

Nasceu as 00h50 desta terça-feira, 1º de janeiro de 2019, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco – Acre, o primeiro bebê do Ano, é uma menina com 3,200 kg e 49 centímetros. O nome dela é Ester.

A mãe Maria Carolina Botelho Rocha, 24 anos, aguardava o nascimento de Ester para o dia 2 de janeiro, mas desde o domingo (30) começou a sentir contrações.

O pai Djair Batista da Silva, motorista autônomo, concedeu entrevista ao ac24horas e comemorou o nascimento da filhota. Ele lembra que chegou a falar que Ester nasceria na Virada de Ano.

“Eu disse várias vezes que ela ia nascer na Virada de Ano. E nasceu mesmo. Ela é nosso presente do ano!”, comemorou Djair.

Ester nasceu de parto normal, a mãe Carolina disse que não imaginava ter a criança em plena virada de ano. Enquanto soltavam os fogos, ela estava prestes a nascer. O pai dela acertou em cheio. Disse que nasceria na virada de ano e aconteceu!”.

Os pais de Ester são casados a dois anos e agora comemoram o nascimento da segunda filha. Agora, são pais de um menino e uma menina.

Devido as normas do Hospital Santa Juliana, a reportagem do ac24horas não foi autorizada a fotografar os pais e a criança. Embora os pais autorizassem a divulgação de imagem, a reportagem foi advertida da proibição por parte da direção da unidade.