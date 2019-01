Mesmo não participando de posse, Socorro diz que está “pronta para somar esforços”

O senador reeleito pelo Acre, Sérgio Petecão (PSD) resolveu brindar com seu eleitor no estilo 100% popular. Montou no bairro da Base uma tenda para abrigar amigos e admiradores que queriam ver a passagem do ano com a queima de fogos na Gameleira.

Na tenda, além de espaço confortável, o senador atendeu pedidos de self e serviu muita cerveja para quem queria se descontrair. Os convidados foram embalados por um DJ convidado pelo filho do senador. Para curar a ressaca, mandou fazer caldo de canela de boi.

Entre a equipe de recepção estava Montana Jack, que também fazia o papel de segurança. A esposa do senador, agora deputada federal Marfisa Galvão, fez questão de prestigiar a festa, distribuído sorrisos e abraços.

