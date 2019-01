Gladson visita estrutura no Palácio antes da cerimônia de posse

O governador eleito Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) visitou pela manhã de hoje (1), o local onde receberá populares no final da tarde desta terça-feira, 1º de janeiro, após ser empossado como novo governador do Acre.

Acompanhado do filho Guilherme e da chefe do cerimonial, Gladson foi conhecer de perto toda estrutura montada para a festa popular que vai acontecer em frente do Palácio do Governo do Acre, que em breve se tornará a sede do governo.

