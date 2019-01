Gladson faz juramento constitucional e assume governo

O progressista Gladson de Lima Cameli e o tucano Wherles Rocha, fizeram há pouco a leitura do juramento constitucional, e foram empossados pelo presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Ney Amorim (sem partido), nos cargos de governador e e vice-governador do estado do Acre para o quadriênio 2019-3022.

Ambos os políticos prometeram lealdade às Constituições do Brasil e do Acre. A solenidade de posse legal dos dois ocorreu na sede do Parlamento estadual, cujas galerias foram ocupadas por autoridades civis e militares.