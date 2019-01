Emocionado em discurso conciliador, Gladson Cameli pede apoio do Parlamento

Em um discurso emocionado e conciliador, o governador Gladson Cameli pediu o apoio da Assembleia Legislativa para enfrentar os desafios de sua gestão pelos próximos quatro anos.

Em um tom mais audacioso, o novo governador deu garantias de que durante sua passagem pelo Palácio Rio Branco não haverá falcatruas, hoje um dos principais anseios da sociedade acreana.

O discurso após a posse pela Assembleia Legislativa durou pouco mais de oito minutos. O governador disse que passará a olhar para cada um dos 24 deputados estaduais não por suas filiações partidárias, mas pelas suas representatividades ante a sociedade acreana.

A cerimônia foi encerrada com o coral da Aleac cantou o hino de Cruzeiro do Sul, terra natal do governador.

Após a solenidade no Parlamento, agora o Gladson Cameli segue para receber a faixa governamental em frente ao Palácio Rio Branco, onde uma grande multidão espera pelo evento.