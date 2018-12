Temperatura no Acre será quente com possibilidades de chuvas nesta segunda, 31

Os moradores de um apartamento do 7º andar do residencial West Amazon [Estrada da Usina] por pouco não sofreram um acidente grave na manhã deste sábado, 29 de dezembro. Bem cedo, por volta das 6:30, o teto do apartamento desabou sobre a cabeça da senhora Laís Cavalcante. Alguns dos móveis da residência foram danificados.

Atordoados e acusando um morador anônimo do apartamento localizado no 10º andar de negligenciar em suposta obra de ampliação, o proprietário do imóvel danificado procurou o síndico do condomínio, que se recusou em atende-lo, justificando que “problemas entre moradores devem ser resolvidos entre eles”.

Diante da negativa do síndico, Paulo Tourinho, acompanhado da esposa Laís Cavalcante se deslocou até o Departamento de Investigação Criminal, sob a responsabilidade do delegado Odilon Cinhadelli Neto, onde registrou Boletim de Ocorrências a autoridade policial.

Os moradores suspeitam que o acidente foi causado por falta de projeto de estudo estrutural de impacto na obra em andamento do residencial. Na delegacia eles foram aconselhados a procurar ajuda no Juizado de Pequenas Causas, o que devem fazer no próximo dia 2 de janeiro, além de procurar a delegacia da Primeira Regional para instauração dos procedimentos cabíveis.

As vítimas relatam que na data havia barulho de máquinas furadeira e batidas de martelo desde às 06:45. Declararam ao atendente da central de investigação que: “os abalos fizeram com que o gesso do teto começara a desabar, caindo parte dele, inclusive, sobre o joelho do denunciante, que tomava café no momento do acidente”.

Os denunciantes anexaram ao Boletim de Ocorrência fotografias que mostram o teto de gesso no chão e sobre os móveis. Segundo o depoimento, “procurou o síndico do condomínio, porém até o presente momento não recebeu solução para resolver a demanda.