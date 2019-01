Ônibus param de circular às 23h30min; festa na Gameleira será até 1h da manhã

Quem desejar acompanhar a Festa da Virada no Calçadão da Gameleira, na noite desta segunda-feira, dia 31, vai ficar sem transporte coletivo a partir das 23h30min. Apenas os mototaxistas e taxistas estarão trabalhando após esse horário, fruto de um acordo com a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS).

Segundo a organização do evento, pelo menos 30 mil pessoas, deve participar da festa que ocorre à margem do Rio Acre, no 2º Distrito da cidade. As atividades correrão até a 1 hora desta terça-feira, dia 1º, De lá, também será possível ver a queima de fogos, que vai durar até 15 minutos.

Além do show pirotécnico, atrações musicais vão levar alegria aos populares que acompanharem a festa de réveillon. Na lista, Álamo Kário, e o show “Ferdiney Rios convida Sandra Melo”. A festa musical seguirá até a 1 hora da terça-feira dia, 1º. Toda a estrutura foi finalizada na tarde de segunda.