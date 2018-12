Iapen do Acre termina gestão devendo mais de R$ 11 milhões

Os trabalhadores da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) vão cruzar os braços no próximo domingo, dia 30, caso não recebam o 13º salário integralmente. A ação é um repúdio à atitude do governador Sebastião Viana que anunciou, nesta quinta-feira, dia 27, que só pagará 50% do ordenado aos servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Segundo o presidente do sindicato da categoria, Adailton Cruz, em entrevista à TV Gazeta, os sindicalistas vão percorrer as unidades de saúde para orientar que os trabalhadores aderem à paralisação e cruzem os braços. Apenas os serviços de urgência e emergência devem ser garantidos, por força da legislação. E o movimento começará pelo Pronto Socorro de Rio Branco.

“A partir do dia 30 e 31 [de dezembro] estaremos paralisando as atividades de forma bem radical. Os servidores estão revoltados. Agora, no processo de finalização de gestão, a gente observou que o tratamento foi desigual para as categorias. Nossa intenção é dar uma resposta à altura”, comenta o sindicalista.

Com o problema, a população poderá ficar os dois dias sem serem atendidas nos hospitais públicos da rede estadual, em Rio Branco, e no interior. Segundo o governador, todos os esforços para garantir o pagamento foram feitos, mas cortes nos repasses da União ao Estado impossibilitaram que a conta fechasse no azul.

“Nós conseguimos diante de todo o esforço da equipe de governo, chegar ao seguinte avanço: pagamos integralmente os salários de dezembro. E quanto ao 13º, nós conseguimos fazer o pagamento integral em razão de vínculo constitucional para 17 mil servidores da educação e para servidores de estatais”, explica.