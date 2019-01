Gameleira deve receber 30 mil riobranquenses para queima de fogos na Festa da Virada

A Virada de Ano é cheia de rituais, se você é daquele (a) que prefere não arriscar, aqui vai algumas dicas do que comer na Virada de Ano que te darão sorte e fartura todo o Ano de 2019.

1 – Arroz de forno rápido e delicioso

O arroz não pode faltar na ceia de Ano-Novo! Segundo os japoneses, por dobrar de tamanho durante o cozimento, esse alimento representa riqueza e sorte.

2. Lentilha, Romã e Uva

LENTILHA – Na salada, com arroz ou sozinha, a lentilha é uma ótima opção. A tradição diz que os grãozinhos lembram moedas e, ao comê-los, garantimos fartura para o ano que vai entrar.

ROMÃ – Comer as sementinhas de romã no Réveillon e guardá-las na carteira garante abundância para o ano seguinte. Em alguns países, as mamães que desejam engravidar podem ter uma ajudinha a mais com as sementes de romã.

UVA – A simpatia fala para comer 12 uvas na virada, mentalizando coisas positivas para cada mês do novo ano. Enquanto estiver comendo, faça um pedido!

3 – Peixe

Peixe cru, assado ou no forno. Seja lá qual for a receita, o prato vai bem em qualquer ocasião, e combina perfeitamente com o Ano-Novo! Muitas culturas acreditam que os peixes trazem boas vibrações. Eles nadam pra frente, isso nos remete a prosperidade. Os japoneses acreditam que eles são também um símbolo de fertilidade.

4. Porco/Suíno

Nas ceias de fim de ano, a carne de porco é sempre colocada no centro, pois simboliza o progresso. Seu tamanho volumoso também representa abundância! Saiba o que comer na Virada de Ano para ter sorte o ano todo