Entre 2019 com Dinheiro, Amor, Saúde e Emprego; confira as dicas para Virada de Ano

O ac24horas separou algumas dicas para você entrar o Ano de 2019 com o pé direito. Se você acredita, confira as dicas para um 2019 cheio de dinheiro, amor, saúde e emprego!

É DINHEIRO que você quer?

1. Chupe sete sementes de romã na noite de Réveillon e não as jogue fora. Embrulhe em um papel e guarde esse pacotinho na carteira ao longo do ano;

2. Não deixe faltar um prato com lentilha na ceia. A leguminosa, além de nutritiva, é tradicionalmente tida como um imã de prosperidade;

3. Espalhe punhados de arroz cru por todos os cantos da casa, mentalizando o seu desejo de prosperidade para você e toda a sua família. Retire o arroz em 6 de janeiro, Dia de Reis, e jogue-o no jardim;

AMOR

1. Anote o nome dele sete vezes em um papel e guarde-o no sapato do pé esquerdo. À meia-noite do dia 31, bata o pé sete vezes no chão, repetindo o nome dele a cada pisada;

2. A primeira pessoa que você deve abraçar para dar feliz Ano Novo deve ser do sexo oposto;

3. Use roupas íntimas novas durante a virada. De preferência nas cores rosa ou vermelha.

SAÚDE

1. Use peças verdes na festa de Ano Novo.

Está desempregado?

1. Na hora da Virada, suba com o pé direito em um degrau, cadeira ou qualquer objeto de nível mais elevado. Mentalize que esse ato representa sua ascensão profissional;

2. No dia 1º de janeiro, escreva seu nome completo em um papel em branco. Dobre e coloque esse papel dentro de um copo virgem; acrescente uma colher de açúcar ou de mel. Encha o copo com água e coloque em um lugar alto por uma semana. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria todos os dias em frente ao copo. Assim que você arrumar o emprego, tome um banho com a água do copo do pescoço para baixo e jogue o copo fora.

Contra Invejosos

1. No dia 31 de dezembro, ferva dois litros de água com folhinhas de arruda, alecrim e manjericão. Jogue no corpo antes de tomar banho para descarregar as energias negativas;

2. Varra toda a poeira da casa para fora. Lave os batentes das portas com sal grosso e borrife água benta nos quatro cantos da casa;

3. Na Virada, dê três pulinhos com uma taça de espumante na mão, mas sem deixar derramar nenhuma gota. Jogue toda a bebida para trás de uma vez só, sem olhar, imaginando que está deixando tudo de ruim para trás.