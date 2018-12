Polícia Militar fecha boca de fumo e trio é preso por tráfico de drogas, no Boa União

A criança de 5 anos que ficou gravemente ferida após um acidente com álcool nas dependências da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), continua internada. A criança teve queimaduras de 2º grau no braço, costas e no rosto.

Além da criança, outras três pessoas ficaram feridas quando o pote de álcool explodiu e atingiu os clientes do restaurante do clube. Segundo apurou o ac24horas, a criança não corre risco de morte e está reagindo positivamente á medicação.

Como contou o site, na semana passada, dois adultos que estavam com a criança, os pais, e ainda uma tia da criança, foram atingidas pelo fogo. O álcool estava embaixo de uma panela, e é utilizado para esquentar a comida que é servida aos usuários do clube particular.