Esplanada do Palácio recebe estrutura para posse de Gladson

A esplanada do Palácio Rio Branco, no centro da capital do Acre, será o local onde vai ocorrer a transmissão de cargo para o novo governador.

A cerimônia acontece a partir das 18h do dia 1 de janeiro de 2019. Na manha deste domingo (30) a equipe do cerimonial do novo governo acompanhava a montagem da estrutura que vai ser usada no evento.

Na frente do palácio foram montadas duas tendas. Em uma delas o governador eleito Gladson Cameli (Progressistas), e o vice Major Rocha, irão receber familiares. Também será o local onde Gladson receberá das mãos do pai, Eládio e do filho Guilherme, a faixa governamental.

Em outra tenda, montada abaixo das escadarias, estarão 400 convidados em uma área reservada.

Atrás do obelisco da revolução acreana foi montado um palco. Nele, banda locais irão se apresentar logo após o encerramento da solenidade.

É possível que o novo governador se dirija até lá, quebrando o protocolo, para saldar a população.

Pelos cálculos do major bombeiro militar Claudio Falcão, o espaço tem capacidade para receber 5 mil pessoas.

Isabel Barros, cerimonialista da nova equipe de governo, disse que todos os detalhes foram minuciosamente agilizados.

A solenidade começa às 16h na Assembleia Legislativa, onde em sessão solene, Gladson será empossado no cargo de governador.

De acordo com o cronograma divulgado pelo cerimonial, a transmissão da faixa acontece as 19h30min.

A rua Arlindo Porto Leal, que passa entre o Palácio e a Assembleia Legislativa ficará totalmente interditada.

Nela as tropas militares estarão perfiladas para a formatura oficia

l.