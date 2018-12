Diretora do Samu acusa nova enfermeira de não procurar a direção atual para se informar

Se no alto escalão a transição governamental transcorreu de forma harmoniosa, na direção do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), a coisa “azedou”. Segundo a atual diretora, enfermeira Lúcia Carlos, a nova equipe que vai assumir o serviço não se mostrou nem um pouco amistosa.

Em uma nota enviada à reportagem do ac24horas, Lúcia Carlos, que sempre foi atenciosa e respeitosa á frente do Samu, disse não ter recebido o mesmo tratamento que sempre dispensou a quem a procurou.

“A única coisa que me causou estranheza foi a chegada deles [nova administradora e equipe], que sequer procuraram a direção geral. Foram até o motorista Ayache que apresentou a equipe”, disse Lucia na nota.

Lucia se referia a enfermeira Ruslana Saboia, que vai assumir o Samu, acompanhada por João Batista, do Sintesac e o auxiliar em enfermagem Cícero, que estiveram na sede do Samu na ultima sexta-feira (28).

“Saímos de cabeça erguida do dever cumprido. Desejo tudo de bom para a nova gestão”, finalizou.

“Equipe tratou de forma respeitosa” afirma futuro secretário de saúde

O futuro secretário de saúde do estado, Alisson Bestene, negou que a nova equipe do Samu tenha desrespeitado a atual gestão.

Bestene disse que a enfermeira Ruslana, indicada para assumir interinamente o Samu, esteve na ultima sexta-feira (28) na sede do serviço e como a diretora Lucia Carlos não se encontrava no local, trataram do assunto com outras pessoas da atual equipe.

“A nossa equipe foi lá e de forma amistosa e educada tratou com o responsável que estava lá no momento. Mas não houve nenhuma afronta ou desrespeito. Aliás, marcamos para amanhã (31) uma reunião entre as duas equipes para finalizarmos a transição. Nossa orientação é tratar tudo de forma transparente e com muito respeito”, disse ele.

Alisson informou ainda que a enfermeira Ruslana não será a diretora do Samu. O cargo será assumido pelo medico Pedro Pascoal.