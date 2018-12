Criança que teve corpo queimando em restaurante na AABB continua internada

O processo seletivo do Instituto Federal do Acre (Ifac) está com 1.020 vagas abertas. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 04 de janeiro, diretamente no site da instituição. As vagas são para as unidades da Capital e interior do estado.

Segundo o Ifac, os municípios atendidos pelo edital são Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e basta acessar o site http://www.ifac.edu.br/index.php para participar do processo.

São ofertados alguns cursos, entre eles de administração, agricultura, agropecuária, biotecnologia, edificação, finanças, informática, informática para internet, meio ambiente e redes de computadores. Todos na modalidade Integrado.

No técnico subsequente, os cursos são: administração, agroecologia, recursos pesqueiros, segurança do trabalho, serviços jurídicos, tradução e interpretação de libras e zootecnia. Para técnico integrada, são 700 vagas.