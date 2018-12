Prefeita Socorro Neri entrega Comenda Volta da Empreza para Pacífico, Lhé e Raimunda

A executiva regional do MDB fechou questão na defesa do nome do deputado eleito Roberto Duarte (MDB) para ser o futuro primeiro secretário geral da mesa diretora da Assembléia Legislativa. O argumento é que o outro nome que aparece na disputa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), daria ainda mais espaços aos tucanos, que já têm o vice-governador Major Rocha (PSDB), todos os cargos do sistema de Segurança, a secretaria de Agricultura e o setor da Cultura. Gonzaga vem trabalhando há um bom tempo e teria a simpatia do candidato à presidência Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) e de deputados que foram reeleitos. O MDB quer a escolha saindo de um consenso para não acontecer disputa dentro da futura base do governo. Roberto Duarte defende o fortalecimento do Legislativo, para que funcione na realidade como um poder independente e não apenas como um puxadinho dos demais poderes. Eleição para os principais cargos da mesa diretora costuma sair mais dentro de uma composição plural que englobe os principais partidos nos diversos cargos. Na última eleição o primeiro secretário da ALEAC, deputado Manoel Moraes (PSB), foi eleito dentro de um grande acordo com os votos de deputados da situação e de oposição. Como a eleição só vai acontecer dia 2 de fevereiro, até lá haverá tempo de sobra para se buscar uma chapa de unidade. Não acontecendo, a disputa vai para o voto num colégio de 24 parlamentares. O jogo mal começou.

SEM CONSENSO

Até hoje não conseguiram convencer o deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS) a retirar a sua candidatura a presidente da ALEAC. “Minha candidatura está mantida”, me disse. O outro candidato, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), é o preferido do futuro governador.

RASGAR A CONSTITUIÇÃO

Os deputados que encerram esta legislatura deveriam num ato solene rasgar a Constituição Estadual. Só serve de enfeite. A prisão da deputada Juliana Rodrigues (PRB) não poderia acontecer sem ouvir o Legislativo. O artigo 40 é claro ao fixar que, deputado no mandato só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Não foi o caso de deputada Juliana.

TRE CORRIGIU

Tanto é que a prisão acabou sendo revogada, pois, se não caísse aqui cairia numa instância superior. Como a tendência é que cairá a proibição de diplomação da deputada Juliana Rodrigues (PRB) e do deputado federal eleito Manuel Marcos (PRB). Não entro no mérito das provas. Discuto a questão formal dos atos jurídicos. Mérito é noutra fase com a justiça.

O DESASTRE É PELO CONJUNTO DA OBRA

Não será pagando o 13º salário dos servidores que o Tião Viana vai minorar o alto desgaste popular. Pode pintar o Acre de ouro nestes poucos dias que lhe restam que sairá como o governante mais impopular do PT, nos 20 anos de poder. O desastre é pelo conjunto da obra.

FATOS PÚBLICOS

O que está acontecendo neste lamentável final de governo são fatos públicos e como tais devem ser divulgados. Não se trata de perseguir ninguém. Quem ocupa um cargo público estará sempre sujeito às críticas. Pior, bem pior, o PT fazia com os adversários quando era oposição. Invadiam gabinetes, lavavam escadarias do TJ, destruíam honras. A oposição de hoje é fichinha. O único fato a se condenar foi a divulgação de uma foto antiga como se fosse nova.

TREMENDA TOLICE

É uma tremenda tolice a oposição torcer para que o 13º salário não seja pago neste governo. Se não for pago agora será mais um abacaxi financeiro no colo do Gladson Cameli.

PROBLEMA A SER RESOLVIDA

A nova equipe da Segurança tem que resolver urgente um problema que aconteceu ao longo deste ano sem providências: assaltos às unidades de saúde, agressão a servidores, e violência nas escolas. Como é que um professor e profissionais da saúde podem trabalhar tranquilos?

PRIVATIZAR TUDO

O governo de um Estado pobre não pode ter o luxo de investir seus poucos recursos em empreendimentos privados. Certo o Gladson Cameli ao acabar com este destempero.

HOJE PERDERIA

Se a eleição para a FIEAC fosse hoje o empresário José Adriano ganharia mais uma do futuro governo, como aconteceu na eleição do SEBRAE, onde deu PT. Hoje estaria 6×4 a favor do grupo do Adriano, apoiado pelos irmãos Jorge e Tião Viana. Se não acordarem é nova peia.

SAIU DESOLADO

Contam que o governador eleito Gladson Cameli saiu desolado da visita que fez ás unidades de saúde da capital. Foi só um aperitivo da bagaceira que o seu governo vai pegar no sistema de saúde, que deverá ser o desafio mais imediato a enfrentar ao assumir o mandato.

GESTÃO DE CHOQUE

O novo secretário de Saúde, Alysson Bestene, terá que chegar dando uma gestão de choque para ir colocando a casa em ordem. Não pode continuar a atual desordem, o povo não suporta mais passar por um verdadeiro massacre moral para receber o atendimento mais simples.

PARA A ASSESSORIA POLÍTICA

Não sei quem serão os assessores políticos do futuro governo. Oficialmente! Mas seja quem for têm que pôr na cabeça de que muito da vitória do Gladson Cameli veio das redes sociais por ações de um Veber, Aiache e tantos outros, no enfrentamento contra a tropa de choque do PT.

O CAMPO DA BATALHA

O próximo governo tem de ter a preocupação em montar uma equipe forte e específica nas redes sociais, é neste campo que será travada a batalha da comunicação contra o PT. O PT não consegue ser a última bolacha do pacote na gestão, mas sabe fazer oposição. Já mostrou.

INFORMAÇÃO SEGURA

O blog tem informação segura que será no nicho das redes sociais que o PT fará oposição. É o caminho do PT, pois, não terá mais a máquina estatal da comunicação e nem contará com o apoio quase que total da mídia, porque estará fora do poder. Melhor não menosprezar o PT.

BUNKER

Já estão acontecendo os primeiros planejamentos dentro do PT para montar o grupo que vai atuar com cobranças e críticas ao futuro governo, nas redes sociais. Não espere que o PT vá ficar apanhando, mesmo porque, passará de vidraça a ser baladeira. Esperem oposição dura.

LEMBRANDO MAQUIÁVEL

Um governo tem que tomar as medidas duras no início da administração. Se escancarar as finanças para pedidos extra-orçamentários de outros poderes pode estar abrindo seu sepulcro.

ANDAR DE BAIXO

Caso não tenha ocorrido, é salutar que o futuro secretário de Saúde, Alysson Bestene, converse com os integrantes do segundo andar da sua secretaria, porque foram os que conviveram com os problemas e erros mais de perto e sempre terão sugestões a dar.

MUNDO DA FANTASIA

Perguntei à futura secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, sobre a declaração da secretaria atual da pasta Raquel Moreira, de que estava deixando 2 milhões e 800 mil em caixa. Eliane riu e disse que só se foi no mundo da fantasia, não conhece um depósito bancário neste valor.

O CLIMA ERA DE PINDAÍBA

“A informação que tenho é que para comprar café e água para a secretaria de Turismo eram feitas cotinhas entre os servidores. Como é que tinham este dinheiro? Por qual razão não usaram? O que posso garantir é que não estou recebendo um centavo em caixa”, retrucou Eliane.

DECLARAÇÕES DISPARATADAS

Deve ser que por existir algum convênio e empréstimos aprovados contam como dinheiro em caixa. Para a realidade é mais de légua. São recursos que exigem quase sempre contrapartida do órgão gestor. É igual ao delírio do Tião Viana que estava deixando 1,3 BI em caixa.

PINDAÍBA ESCANCAROU

A situação das finanças do Estado é esta que está escancarada para a opinião pública. Rezando para pagar o 13º salário, dívidas com fornecedores, terceirizados sem receber, a saúde um caos e o governador contando os dias para entregar o abacaxi gigante ao seu sucessor.

PERDE E GANHA

Eleição se perde e se ganha. E isso os que insistem em se lamentar pela derrota do poste do Lula, Fernando Hadad, para o Jair Bolsonaro, não assimilaram. Aos vencedores, as batatas.

OUTRO CENÁRIO

É cedo para o grupo que apóia o futuro governador Gladson Cameli abrir discussão sobre nomes para prefeito de Rio Branco. Uma ou outra especulação é normal, mas nada oficia. É primeiro se procurar saber como estará o governo Gladson na opinião pública em 2020.

QUADRO DEPRIMENTE

Policiais da Delegacia da Mulher fazem cota para comprar água mineral. É o fundo do poço.

PAGAR EM DIAS É OBRIGAÇÃO

Pagar quem trabalha, seja na iniciativa privada ou na esfera do poder público é a regra geral. Não é nada mais do que uma obrigação contratual. Um governo não tem a sua capacidade medida com a régua se paga ou não o servidor em dias. Se outros governadores não pagaram em dias foi incúria. Mas, no Acre, os petistas costumam pegar a regra geral de que, quem trabalha tem de receber em dia, e transformar em algo extraordinário, como uma grande conquista de um governo. E fazem as comparações mais esdrúxulas possíveis de que Estados mais ricos atrasaram os salários. Por outro lado, até entendo, para um governo que está entregando ao seu sucessor um Estado quebrado no sentido exato da palavra, uma obrigação passa a ser um conquista, na base de que a araruta tem o seu dia de mingau. Pobre Acre!