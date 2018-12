Clubes elegem e Toniquim vai completar 38 anos na presidência da Federação de Futebol do Acre

Os dirigentes dos dez clubes do futebol profissional do Acre, reelegeram na ultima sexta-feira (28), Antonio Aquino Lopes, o Toniquim, para mais um mandato á frente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC). A eleição aconteceu na sede da entidade, e Toniquim foi aclamado por unanimidade, uma vez que não havia chapa concorrente.

Com a recondução ao cargo, o mandatário vai completar 38 anos no comando da FFEAC, e se torna o segundo presidente a comandar uma federação por tanto tempo. O primeiro é Heitor Costa, de Rondônia, que se perpetua no cargo ha 40 anos.

Dos dez presidentes, apenas João Paulo, do Andirá não compareceu. Ele foi representado pelo vice Afonso Alves.

A posse de Toniquim para o novo mandato de mais quatro anos está marcada para abril de 2019 e se encerra em 2023.