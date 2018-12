Avião do Exército atola na pista de aeródromo do município de Santa Rosa do Purus

O Comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Marcos Kinpara, confirmou no final da tarde desta quinta-feira, 27, a prisão do Tenente Josemar Barbosa de Farias, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), antecipada em primeira mão pelo ac24horas. Kinpara ressaltou que Farias teria se apresentado voluntariamente, por meio de seu Comandante do Bope, o Major PM Assis.

A prisão do militar ocorreu na manhã desta quinta durante a Operação Sicário, desencadeada pela Polícia Civil que cumpriu 45 mandados judiciais e prendeu 18 pessoas ligadas a facções criminosas.

“Durante investigações da Polícia Civil, onde o referido oficial não era alvo, foram interceptadas ligações telefônicas onde conversava com informantes que integram facções. Cabe destacar que os interceptados são informantes reconhecidos do Bope, do MP e Polícia Civil”, revelou Kinpara.

“Em virtude do atual momento das investigações, não será emitido nenhum juízo de valor em relação à suposta conduta imputada contra o militar, mas aguarda que a verdade seja esclarecida com a maior brevidade”, ressaltou o comandante.

Ao final, Kinpara reitera o apoio às instituições e à justiça, bem como o respeito ao contraditório e ampla defesa, bases do estado democrático de direito.