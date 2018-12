Após estrangulamento de menor, Justiça do Acre afasta Rafael Almeida do comando do ISE

MÃE DE TODAS AS BATALHAS

Fim de um dos governos mais melancólicos dos últimos vinte anos. Fecha o ciclo com o governador Tião Viana, o reinado do petismo. O Rei sairá nu. Não conseguiu pagar o 13º salário integral, apenas os comissionados do seu círculo do poder receberam suas indenizações, deixa de saldo uma cidade violenta, um sistema de saúde em frangalhos, obras inacabadas, a impopularidade mais alta entre todos os governadores petistas, enfim, com uma imagem política destroçada. A arrogância foi a sua fiel companheira até o fim. Mas, agora é contar as poucas horas que faltam para a saída humilhante do poder.



Como herdeiro de todo este esbagaçado espólio assumirá o governador eleito Gladson Cameli. Começou bem em reduzir de forma drástica o tamanho da máquina estatal, dos cargos ociosos de confiança, com a Reforma Administrativa. Mas isso é apenas um primeiro passo. Se quiser mudar o rumo desta triste prosa terá que dar uma guinada radical na sua gestão, que não pode ser de compadrio político, mas de cobrança do secretariado, por eficácia e pragmatismo.

Um governante tem que estar no meio do povo, não pode ficar em uma bolha num gabinete cercado de bajuladores, como o governante atual. Segurança e Saúde. Serão estes os seus maiores problemas a resolver de imediato, tanto um como o outro mexe com o imaginário popular. Não se espera milagres nestas duas pastas. Mas, pelo menos, ações emergentes que possam passar para a população de que algo está mudando.

O Gladson Cameli vai travar a partir de 1º de janeiro, quando tomar posse e sentar na poltrona do seu gabinete, a mãe de todas as batalhas políticas que até aqui enfrentou. Chega ser loucura se imaginar que um governo possa ser pior que o que finda.

Para a imprensa caberá cobrar as promessas de campanha. Ser livre. Não viver de bajulação. E dar os 100 dias para avaliar o novo governo.

ESTAVA ESCRITO NA TESTA

Só um incauto em política acreditava que o deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) levaria a sua candidatura à presidência da ALEAC até o fim. Estava escrito na testa que era uma candidatura a brigar por espaços na máquina legislativa. E que abriria para o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), como de fato aconteceu. O Géhlen sabia que perderia de capote.

ELEITOR IMPORTANTE

Mesmo restando poucos dias para deixar a presidência da Assembléia Legislativa, o deputado Ney Amorim (PT) teve papel importante nas costuras de apoio à candidatura do amigo Nicolau Junior (PROGRESSISTA). O blog deu este acordo entre ambos em primeira mão. Tentaram contestar. Mas a foto que selou o acordo do fim da candidatura Géhlen, fala por si.

TODO VAPOR

Uma fazenda na estrada de Boca do Acre está a todo vapor. Milagre financeiro, ora, pois!

OPINIÃO ISENTA

O presidente do PHS, Manoel Roque, uma opinião insuspeita, que veio ontem de Cruzeiro do Sul, contou que esperava encontrar a cidade esburacada e abandonada, como ano passado. Voltou abismado com a reação do prefeito Ilderlei Cordeiro, com ruas recuperadas, cidade com boa coleta de lixo e bem cuidada.

POR CIMA DA CARNE SECA

Em meio esta confusão toda no Estado com o não pagamento do 13º salário integral dos servidores, quem vai fechando o ano por cima da carne seca, como se diz no popular, é a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que pagou dezembro e o 13º dos funcionários da PMRB.

NA GESTÃO NÃO TEM MILAGRE

Na gestão pública não tem milagre. É só não inchar a máquina pública de afilhados, não gastar além do que está em caixa, cobrar produtividade do servidor, cuidar da cidade, é o que faz a prefeita Socorro. Convenhamos, neste pouco tempo, deixou a cidade melhor do que recebeu.

TUDO PARA DESLANCHAR

A prefeita Socorro Neri, com a Reforma Administrativa que entra em vigor a partir de janeiro, que vai gerar uma boa economia ao município, terá tudo para deslanchar sua gestão nos próximos dois anos. E até pensar em disputar uma reeleição, se chegar viável em 2020.

CUIDAR DA VIDA

O ex-presidente do PT, André Kamai, contou a um amigo em comum que deixou a presidência do partido por ter que cuidar da sua vida profissional, já que não acumulou ganhos e não tem vínculo empregatício em nenhum órgão. Discordo de suas posições políticas, mas o respeito.

RECLAMAR PARA O JUIZ

A imprensa não fez mais que divulgar nestes casos das últimas prisões uma decisão judicial, cumprindo sua obrigação de informar. A imprensa não é a responsável por decisão de Juiz.

É QUEM MANDA

A última decisão interna do PT, que colocou o Cesário Braga na presidência do partido, mostrou que quem continua mandando no partido é o grupo do Nepomuceno Carioca.

PERDERAM A GUERRA INTERNA

Lideranças mais comedidas como Jorge Viana, Raimundo Angelim, parece que perderam espaço interno para a ala mais radical do PT. Justamente, os que poderiam juntar os cacos.

BEM SITUADO

Da bancada federal do Acre, um dos parlamentares mais próximos do presidente eleito Jair Bolsonaro é o deputado federal Alan Rick (DEM). Não só próximo, mas com prestígio. Ficará em Brasília para a sua posse.

GALINHAS DOS OVOS DE OURO

A disputa por cargos federais no Acre começa a acontecer a partir de janeiro com a posse do Jair Bolsonaro. INCRA e DNIT são os mais visados, porque dão mais projeção política.

MDB DE OLHO

O MDB é um partido quem vai brigar com unhas e dentes para indicar o dirigente do INCRA.

ATENTEM A ISSO

O Sindicato da Saúde, fazer greve contra o fato do governador Tião Viana por não ter pagado o décimo terceiro salário integral, em nada o afetará. Será uma greve inócua. Na virada do ano o Tião não será mais nada no Estado e não passará de mais um na multidão. Atentem a isso.

CONTINUA NO ESTADO

A Companhia de Selva não vai deixar o Estado com a perda da sua conta no governo que se encerra. A empresa ainda mantém contrato com a prefeitura de Rio Branco.

PEDIDO CUMPRIDO

Na última visita que a ex-governadora Iolanda Lima fez ao ex-prefeito Jorge Kalume, com o qual governou a prefeitura de Rio Branco, ouviu um pedido do já combalido político: conseguir alguns votos para o seu afilhado José Bestene (PROGRESSISTA). Atendeu ao pedido recebido.

CENÁRIO INTERESSANTE

Na próxima legislatura da ALEAC vamos ter um cenário interessante. Depois de 20 anos, o PT sairá da posição política de governo para ser oposição. Fazer a defesa de um governo sempre é problemático, sempre haverá falha, já ser oposição é sempre mais cômodo.

FATO SIMPLES

Ser oposição é confortável por um fato simples: não existe governo que seja perfeito.

PROVA DE FOGO

O novo chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, passou bem pela primeira prova de fogo política que foi a de conseguir conduzir uma transição de governo sem problemas, e chegar a um consenso para a aprovação da Reforma Política pela ALEAC. Mostrou ter habilidade.

NÃO É TAREFA FÁCIL

Nos dois casos não foi tarefa fácil, porque teve que mexer com muitos interesses políticos.

FALANDO EM REFORMA

Com a diminuição do tamanho do Estado tira um pouco a pressão de aliados por cargos no futuro governo. Se o Gladson Cameli tivesse mantido o paquiderme estatal ia perder os cabelos, com a briga desenfreada por cargos de confiança.

SEM UM NOME

O PT vai para 2020 sem um nome forte para prefeito de Cruzeiro do Sul. Não há ninguém com densidade eleitoral no partido que possa ser visto como competitivo. E nem entre os aliados. César Messias (PSB), derrotado, mostrou estar em fim de carreira. O PT entrará de zebra.

NÃO SE TRATA DE CAÇA ÁS BRUXAS

Não se trata de governar pelo retrovisor e nem de caça às bruxas, mas cada novo secretário deveria fazer um levantamento da sua pasta para mostrar o quadro real do que recebeu.

As visões místicas da vereadora Mariazinha

Dias antes da eleição para a presidência da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora Mariazinha da BR (PHS-Cruzeiro do Sul), revelou que após muito jejum e oração recebeu orientação divina em uma visão, que lhe indicou votar no candidato do prefeito Ilderlei Cordeiro. Pois, bem, no dia da votação, na última quinta-feira, se reuniu momentos antes, secretamente, com o ex-prefeito Vagner Sales, e saiu direto para a votação e votou contra o nome apoiado por Ilderlei. Não se sabe que milagre foi operado pelo Vagner nesta conversa reservada, que fez a vereadora Mariazinha (PHS) esquecer a visão divina e optar pelo mundano. Teria tido a nossa a mística Mariazinha, outra visão mais divina anulando a anterior? Por certo, não mudou de opinião pelos longos cabelos louros e olhos azuis, que o Vagner não tem. Por isso, sempre fico com um pé atrás quando se trata de fanatismo religioso. Este pessoal que diz falar com o divino poderia bem usar estas visões para acertar os números da mega-sena milionária da virada do ano. Fica a sugestão, ainda está em tempo de uma fezinha.