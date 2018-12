Prefeita Socorro Neri exonera 43 apadrinhados de Marcus Viana

Diante do Universitário, equipe de futebol amador, o Rio Branco FC fez na manha deste domingo (23) o primeiro amistoso para a temporada de 2019.

A partida marcou também a apresentação do elenco para as competições do ano que vem.

O técnico João Mota iniciou com os principais jogadores do grupo, com Doca comandando o meio de campo.

A equipe mostrou que precisa evoluir física e taticamente, mas é natural em qualquer pré temporada.

João Mota não fez variações táticas, mas cobrou empenho e priorizou a posse de bola. Numa jogada de troca de passes, o Estrelão abriu o placar com Doca, no primeiro tempo.

Para a etapa final, o treinador efetuou várias substituições, colocando em campo até jogadores da base.

O segundo gol foi uma pintura. Geovani cobrou falta com maestria e ampliou, 2 x 0.

O Universitário descontou em uma bola alçada na área, e numa falha de marcação, Samir descontou, o que deixou o treinador riobranquino estrelado.

No total, o treinador usou 17 jogadores no amistoso.

“Consegui ver qualidade, mas velocidade ainda não. Com perna pesada o jogador não consegue desenvolver, mas é normal nesse inicio de trabalho. Vou fazer mais amistosos até nossa estreia. Já visualizei o que precisa ser corrigido e vamos trabalhar para fazer no jogo o que a gente faz nos treinos”, disse o treinador.

O Rio Branco estréia na temporada 2019 no dia 20 de janeiro, contra o Nauas, pelo campeonato estadual.

