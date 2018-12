SEE divulga lista final dos isentos da taxa de inscrição em Concurso Público

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, publicaram edital (Nº 005 SGA/SEE) com uma extensa lista com o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para o concurso da SEE.

O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28). As respostas aos recursos estão disponíveis no site www.ibade.org.br.

Aqueles que tiveram seus pedidos de isenção concedidos estão classificados de acordo com o número de inscrição e nome, em ordem alfabética.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 e 3527-0583 – Rio de Janeiro / (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.