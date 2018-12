Sebastião avisa Gladson que por questões de foro íntimo não fará passagem de governo, mas deseja sorte a filho de Eládio

O senador Gladson Cameli fez pausa em sua agenda de compromissos pessoais, neste sábado, para atender um pedido do cerimonial do Palácio Rio Branco que prepara o ritual de sua posse como novo governador do Acre.

Gladson foi até a sede do governo para ser informado de como será o procedimento a seguir no dia de sua posse. Ele foi informado de como proceder durante a solenidade.

Na avenida Brasil, onde começará o desfile de apresentação do novo governador, um militar a paisana representou a figura do governador no momento em que ele deverá passar em revista a tropa. Depois o cerimonial mostrou o posicionamento em que Gladson Cameli deve se colocar.

Já dentro do salão nobre do palácio governamental, no momento de ensaio do recebimento da faixa governamental, o escolhido para ocupar a cadeira principal do Palácio Rio Branco levou os cerimonialistas a gargalhadas. É que ele gritou “ai” ao receber a faixa sobre os ombros. Logo em seguida, riu e se explicou: “não foi nada não gente… é o peso da faixa”, disse.

Ao novo governador foi passada instruções de como proceder durante a revista a tropa, na cerimônia popular que acontecerá na esplanada do Palácio Rio Branco.

No final da tarde, por volta das 17:38h, o novo governador recebeu telefonema do governador Sebastião Viana [PT]. O assunto, segundo assessores próximo, era de foro íntimo. Viana avisou a Gladson que queria pedir desculpas por não ir a solenidade de transferência de faixa governamental. Alegou motivos pessoais e desejou sorte ao novo governador do Acre.