Michel Temer assina decreto que reduz em 20% subsídios da conta de luz

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na tarde de quinta-feira, dia 27, no Polo Wilson Pinheiro, em Brasiléia. Um casal ia numa moto quando foi surpreendido com outro veículo, de frente. Os três caíram e precisaram de atendimento médico.

Segundo o site O Alto Acre, foi necessário duas ambulâncias e um caminhão do Corpo de Bombeiros para fazer o socorro das vítimas. Nenhuma delas morreu e passam bem nesta sexta-feira, dia 28. Elas foram encaminhadas ao Hospital Wildy Viana.

A vítima Milena Nascimento de Moura, de 18 anos, que estava na garupa da motocicleta modelo Honda/Bros, sofreu um corte no joelho e no pé esquerdo. O condutor, Bruno Taques, de 20 anos, também sofreu corte no joelho e feriu o braço esquerdo.

Já o condutor da moto boliviana, Genesis de Freitas, sofreu um corte profundo na altura da panturrilha esquerda. Todos foram atendidos no local pela equipe de Socorristas dos Bombeiros, para em seguida serem levados com ajuda de uma equipe do Samu, para o hospital de Brasiléia.

