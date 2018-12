Em último mês, governo Sebastião repassa R$ 1,2 milhão para Cia. de Selva

O militante petista Cesário Braga será eleito em reunião do diretório estadual do PT, que será realizada no fim da tarde desta quinta-feira, 27, o novo presidente do partido no Acre. Ele assume o lugar de André Kamai, que renunciou ao cargo alegando motivos pessoais.

Em um ano, Braga será o terceiro presidente da legenda, que no próximo dia 31 encerra um ciclo de 20 anos de governo no Acre. Kamai estava no comando do PT desde março, quando foi escolhido presidente para liderar o partido no processo eleitoral de 2018.

Ele foi o coordenador da campanha do candidato petista derrotado, Marcus Alexandre Viana (PT). Cumprida a missão e diante do insucesso do PT vencer mais uma disputa para o Palácio Rio Branco, Kamai apresentou motivos pessoais para sair da presidência.

Antes, ele tinha sucedido o deputado estadual Daniel Zen, que renunciou ao cargo para concorrer à reeleição. O petista preferiu entregar a chefia para não criar constrangimento entre os demais candidatos, que o poderiam acusar de se beneficiar da estrutura partidária.

Cesário Braga ganhou notoriedade na política acreana por seu estilo “agressivo” de fazer militância dentro da Frente Popular. Em pouco tempo ganhou grande influência e espaço, sendo interlocutor direto do governador Sebastião Viana nas tomadas de decisão do diretório estadual do PT.

Enquanto o partido tinha como presidente Ermício Sena, petistas afirmavam que as cartas eram dadas, de fato, por Cesário Braga. Com a eleição interna entre os membros da executiva estadual nesta quinta, ele de fato assume as rédeas da legenda no Acre, quando fará oposição ao governo Gladson Cameli (Progressistas).